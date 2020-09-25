شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشئون الصحة: احتمال إنتاج لقاح لكورونا خلال أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت في حرب مع فيروس كورونا، ومصر تستعد بكل الطرق لمواجهة أي طارئ بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الاستعداد لابد أن يكون من الشعب أيضا، موضحا أن مصر ليست بحاجة إلى المستشفيات الميدانية الآن، ولكن لابد أن تعمل باستمرار حتى تكون جاهزة.

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وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "هناك احتمال كبير أن يتم إنتاج تطعيمات ضد فيروس كورونا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ومرحلة التجارب السريرية هي أخطر المراحل التي لابد أن يكون هناك حرص شديد فيها، ولقاح أكسفورد توقفت لمدة 3 أيام في إحدى مراحل تجربته لظهور أعراض جانبية على أحد المرضى"

وقال: "إن الكمامة تمثل جزء كبير من الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لابد أن يصطحبها إجراءات الوقاية اللازمة المتمثلة في التباعد الاجتماعي".