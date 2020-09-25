شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/9/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة.
فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.
ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
العظمى الصغرى
درجات الحرارة فى القاهرة 33 23
درجات الحرارة في الإسكندرية 29 24
درجات الحرارة في وادى النطرون 31 23
درجات الحرارة في طنطا 33 23
درجات الحرارة في شبين الكوم 34 23
درجات الحرارة في دمنهور 32 24
درجات الحرارة في بلطيم 29 24
درجات الحرارة في مطروح 29 24
درجات الحرارة في السلوم 28 22
درجات الحرارة في سيوة 33 20
درجات الحرارة في بورسعيد 30 25
درجات الحرارة في دمياط 30 25
درجات الحرارة في الزقازيق 33 23
درجات الحرارة في المنصورة 32 24
درجات الحرارة في الإسماعيلية 34 23
درجات الحرارة في السويس 33 23
درجات الحرارة في العريش 31 24
درجات الحرارة في رفح 31 24
درجات الحرارة في رأس سدر 33 26
درجات الحرارة في نخل 32 20
درجات الحرارة في نويبع 35 27
درجات الحرارة في طابا 33 26
درجات الحرارة في كاترين 30 21
درجات الحرارة في الطور 34 27
درجات الحرارة في شرم الشيخ 36 30
درجات الحرارة في الغردقة 37 28
درجات الحرارة في مرسى علم 37 28
درجات الحرارة في الفيوم 34 24
درجات الحرارة في بنى سويف 34 24
درجات الحرارة في المنيا 35 24
درجات الحرارة في أسيوط 35 24
درجات الحرارة في سوهاج 37 25
درجات الحرارة في قنا 37 26
درجات الحرارة في الأقصر 38 27
درجات الحرارة في أسوان 39 29
درجات الحرارة في إدفو 40 29
درجات الحرارة في أبوسمبل 39 28
درجات الحرارة في الوادى الجديد 39 26
درجات الحرارة في شلاتين 38 26
درجات الحرارة في أبورماد 36 27
درجات الحرارة في حلايب 34 27
درجات الحرارة في رأس حدربه 35 28
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