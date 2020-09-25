خالد عكاشة: الجماعة الإرهابية تسعى لتعطيل كل الإنجازات التى تحققت فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دعوات الإخوان هي سيناريو للخراب ومؤامرة كاملة وهذا الامر واضح للعامة ولايريد إلى تحليل، مشيرا إلى أنهم يخدعون انفسهم ومموليهم، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسعى لتعطيل كل الإنجازات التي تحققت في مصر.

وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن جماعة الإخوان ليس بديهم أوراق يقومون بتقديمها ولكنهم ليس لديهم إلا ما يقومون بفعلة على منصات التواصل الاجتماعي .

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وواصل عكاشة قائلا إن الشعب المصرى لدية وعى كامل ويعلمون جيدا ما الذى تحاول تلك المجموعة فعلة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان هي جماعة مأجورة تسعى لتخريب الدولة المصرية، مؤكدا على أن قوات الأمن على كفاءة عالية وستتصدى لمن يحاول التخريب فى مصر .