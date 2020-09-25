شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء مجدى البسيونى: تنظيم الإخوان تصدع تماما ولا يحتاج إلى صفعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمني ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تنظيم الإخوان تصدع تماما ولا يحتاج إلى صفعات جديدة ودعنى أتحدث للشعب المصرى دعوات ايه هل الداعين للنزول يحبون الخير لبلدك، هل فكرت كيف يعيش هؤلاء ولماذا لم ينزلوا ويثوروا هؤلاء يستهيفون المواطن المصرى ولو رجالة ينزلوا هنا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: إذا نزل المواطن لماذا ينزل وبماذا يطالب، هل ستقوم بالإصلاح هل ستغير الحكومة هل سيرحل الرئيس، ومن يراوده تفكيره سأقول له المخاطر افتكر أحداث محمد محمود، والمظاهرات قانونية ولها شكل محدد والمطالب ايه والمسارات ايه، من الممكن أن ينزلوا ومعهم خرطوش ثم يضربون وبعدها الداخلية ضربت أو غيره.

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وتابع: الشرطة لن تسكت وسيتم القبض على من ينزل لماذا تضع نفسك في كل هذه الأمور أطلع في البرامج وعلى الهواء وفى التليفزيون المصرى، وأقول للمواطن لا تضيع نفسك هذه الناس واقتيادهم لك لن يأتي بنتيجة محمد على الفاشل ده لو قرأت تاريخه ستعلم أنه حاقد مأجور وليس له خير في أمه وأهله وأخواته، ولكى ترد الرد الصحيح هل أنت تبحث عن الهجرة انظر إلى السوريين والعراقيين الأمن هو السلعة الأغلى ويكفى محاربة أن الدولة قضت تماما على فيروس سى، وحتى كورونا التي أغلقت الدولة مصر وقفت صامده أمامها .

وأكد أن كل هذه الدعوات كسابقاتها فاشلة واحذروا الفبركة الفيديوهات والصور ولو أن الإخوان لديهم دم كانوا سكتوا ونصيحة أمنية أقعد في بيتك واللى انت عاوزه قوله في الإعلام.