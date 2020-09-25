شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة مسطرد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منطقة مسطرد بالمطرية لمتابعة رفع كفاءة الطرق والشوارع بالمنطقة والشوارع المحيطة بمجمع شركات البترول بالمطرية، بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى المطرية.

وكانت بدأت أجهزة محافظة القاهرة دهان العقارات بشارع الحرية بحى المطرية، فى اتجاه مسطرد بمعرفة السكان تحت إشراف الحى المطرية وبالجهود الذاتية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.

وشهد حى المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير عديدة، من بينها حل أزمة المرور به، وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير عدة شوارع ، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء سوق المسلة الجديد والذى استوعب المئات من الباعة الجائلين وباعة سوق الخميس.

وتحول المشهد بميدان المطرية بشكل كامل خاصة بعد إنشاء محور المطرية الجديد، بالإضافة إلى نقل المواقف العشوائية من ميدان المطرية، وإزالة سوق الخميس الذى كان يحيط بمستشفى المطرية ويغلق الشوارع المحيطة بها.

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وأزالت محافظة القاهرة منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقار وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيداً لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها 10 افدنة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطن.