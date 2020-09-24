شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف طرق التقدم لبناء مسجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن طرق التقدم لبناء مساجد، قائلا: «كل من يريد أن يني مسجدًا لله فليأتي لنا ونحن نساعده في الإجراءات».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من ألف مسجد يحتاج إلى الإحلال والتجديد.
وتابع أن الشخص الذي يريد بناء المسجد يأتي إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، ويتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المسجد ثم يبدأ بعد ذلك على الفور.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منح ذلك الشخص كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، وليس بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو البناء على شاطئ السكة، أو المصرف، أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.
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