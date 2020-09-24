شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر في الأمم المتحدة بجنيف تعقد ندوة حول مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد وفد مصر لدى ⁧‫الأمم المتحدة ‬⁩ في جنيف برئاسة السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالمقر الأوربي للأمم المتحدة، ندوة مع خبراء في العلوم البيئية وادارة الموارد المائية وفقهاء قانونيين بجنيف بمشاركة الوفد التفاوضي المصري لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي . وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن ذلك يأتي استمرارا لجهود وزارة الخارجية لشرح موقف مصر ازاء مفاوضات سد النهضة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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