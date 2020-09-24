شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يهدي أغنية لتركي اّل الشيخ في العيد القومي للسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدى الفنان تامر عاشور، أغنية للمستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد القومي للسعودية. وشارك تامر عاشور الفنانة أنغام في إحياء حفلاً اليوم الخميس بجدة، بمناسبة العيد القومي للملكة العربية السعودية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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