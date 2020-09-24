شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر تبني ولا تهدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تبني في جميع المجالات ولا تهدم، وتعمل على بناء الدولة بما تعنيه الكلمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في مجال بناء الأوطان نجد أن هناك بناء مدن جديدة من إسكان الشباب، والاجتماعي، أو الإسكان لجميع الطبقات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشاريع في مجال الطرق، والمياه، والصرف الصحي، كما حدثت نقلة نوعية في مجال الطاقة، وفي بناء القوات المسلحة، واستصلاح الأراضي.

وكشف عن أن البناء الأهم هو بناء الشخصية الوطنية، فمصر تبني الأوطان والإنسان، موضحا أن مؤسسات الدولة سواء وزارة الأوقاف، أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الأساسي، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة والإعلام، يشتركون في بناء الشخصية المصرية.