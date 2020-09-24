شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة دسوق تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجى وملفات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء، جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق خلال الفترة المسائية اليوم الخميس سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين خلال الفترة من الساعة الثامنة مساء للمكاتب الهندسية والمحامين بمدينة دسوق والوقوف على سير العمل بطلبات التصالح الخاص بالمواطنين

وصدرت تعليمات اليوم بفتح المركز للتعامل مع ابناء مدينة دسوق من الساعة8 صباحا حتى السابعة مساء للمواطنين والمكاتب الهندسية والمحامين من 7 مساءا حتى 12 منتصف الليل بما فيهم ايام الجمعة والسبت والعطلات.