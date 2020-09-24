شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بكوبري ماقوسة يربك حركة المرور في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انهيار مفاجئ في جزء من كوبري ماقوسة بمدينة المنيا، في توقف حركة المرور .

تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، بتعرض كوبري ماقوسة القبلي بمدينة المنيا، لانهيار جزئي. مما تسبب في توقف حركة المرور وتغير اتجاه حركة السيارات .

انتقل المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، إلى موقع الانهيار وتبين وجود انهيار جزئي على مساحة نصف متر × متر من الجهة الشرقية وذلك لعدم قيام الشركة المنفذة للكوبري بأعمال تحجير قبل الرصف .

تم وضع علامات مرورية بالجزء المنهار وفتح الطريق للمارة للحين الإصلاح .