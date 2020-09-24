شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شاب غرق فى المعدية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتشل غواصون جثة لشاب اسمه عبد الله حمودة، 18 سنة، بعد أن غرق فى شاطئ المعدية بين المعمورة وإدكو.
وأكد ايهاب المالحى كبير الغواصين الذى أطلق استغاثة لغواصي الخير للمساعدة فى انتشال الجثة الشاب بعد العلم بغرقه إن الجثة طفت على السطح وحدها وتمكن الغواصين من انتشالها وتسليمها لأهله.
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