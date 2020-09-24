شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن أحياء يوم السبت بدسوق بسبب الصيانه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي السنترال، منطقة شارع الجيش أمام السنترال، شارع مدحت الزيات، شارع المحطه أمام الكنيسه, خلف قسم الشرطة، شارع الزهراء، شارع المغربي.
وذلك يوم السبت 26الجاري من الساعه العاشره صباحا وحتي الثانيه ظهرا , وذلك لأعمال الصيانه الدوريه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر قطع الكهرباء عن أحياء يوم السبت بدسوق بسبب الصيانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.