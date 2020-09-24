شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن أحياء يوم السبت بدسوق بسبب الصيانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي السنترال، منطقة شارع الجيش أمام السنترال، شارع مدحت الزيات، شارع المحطه أمام الكنيسه, خلف قسم الشرطة، شارع الزهراء، شارع المغربي.

وذلك يوم السبت 26الجاري من الساعه العاشره صباحا وحتي الثانيه ظهرا , وذلك لأعمال الصيانه الدوريه.