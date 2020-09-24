شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لم تُهدم زاوية إلا وبُني بدلًا منها مسجدًا جامعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن وزارة الأوقاف دفعت 100 مليون جنيه، مع وزارة التضامن والإسكان، لعمل سكن كريم فكما يتم بناء المساجد، تساهم الوزارة في بناء المساكن في الأمكان التي تحتاج.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة ساهمت في تأسيس ألف شقة مقابل 30 مليون جنيه، في شروع الأسر الأولى بالرعاية على نفقة الأوقاف، ويتم بناء 100 بيت في حلايب بقيمة 28 مليون جنيه.

وتابع أن الجماعة الإرهابية لا تعرف البناء، وتجارتها كلها على العواطف الدينية، مؤكدا أنه لم تهدم زاوية للمصلحة العامة إلى وبني بدلًا منها مسجدًا جامعًا.