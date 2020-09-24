شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فوزي يبدي استياءه من انتشار ظاهرة المهرجانات الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى المطرب الشاب أحمد فوزي استياءه الشديد من انتشار ظاهرة المهرجانات الشعبية وسط الشباب مما تسبب في إفساد ذوقهم العام وتغير أخلاقهم بسبب كلمات وألحان هذا اللون المحسوب زورا وبهتانا على الأغنية المصرية، على حد تعبيره.

وأكد فوزي، في تصريحات تلفزيونية، انه قرر ألا يغني هذا اللون من الغناء وإصراره على السير على نهج كبار المطربين الذين يغنون الطرب الأصيل حفاظا على الذوق العام وقيم المجتمع المصري.

وأشار المطرب الشاب إلى أن الشباب في بعض حفلاته الصغيرة كانوا يصرون على أن يغني لهم بعض اغاني المهرجانات إلا أنه رفض هذا الأمر وأصر على غناء الطرب العربي الأصيل لكبار نجوم الغناء في مصر والشرق الأوسط أمثال السيدة أم كلثوم والراحل عبدالحليم حافظ مما كان سببا في ترك هؤلاء الشباب للحفلة لرغبتهم في سماع اغاني المهرجانات.

وأكد أحمد فوزي دعمه الكامل للفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين في حربه على المهرجانات ورفضه إياها وعدم السماح لمن يغنون هذا اللون الدخيل على الغناء المصري من عضوية النقابة ومن إقامة أي حفلات غنائية لهم في مصر حرصا على قيم وتقاليد المجتمع المصري.