شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناقش خطة وزارة الأوقاف لبناء 10 مساجد بتكلفة 21 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021 بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وعددمن مديري المديريات والإدارات.

حيث استعرض الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح الخطة الحالية لمديرية الاوقاف بالمحافظة ومنها الخطة الحالية بتكلفة استثمارية نحو 39 مليون جنيه تم انشاء وافتتاح 6 مساجد، ومنها مسجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح، والقرية الحمرة بالحمام، السلام بسيوة، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام ،وغيرها وجارى الانتهاء من 7 مساجد أخرى بمدن المحافظة، بالاضافة إلى مقترح خطة العام القادم لانشاء وتطوير عدد 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة .

كما أكد وكيل وزارة الاوقاف بمطروح ان وزارة الأوقاف وافقت على انشاء مركز ثقافى اسلامى بمحافظة مطروح لتعليم وتخريج كوادر دينية من خريجى الجامعات المصرية بعد تأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم الاحكام والقضايا الفقية والدينية وتعاليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم والافكار الدينية وذلك خلال عاميين بالمركز، ثم منحهم شهادة دبلوم من وزارة الاوقاف لتخريج واعظ أو واعظة دينية ويمكن الاستعانة بهم كأئمة وخطباء مساجد لسد العجز في بعض المساجد، حيث تم اختيار مسجد التقوى وسط مدينة مرسى مطروح كمقر للمركز الثقافى الاسلامي.

من جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانشاء المركز الثقافى الإسلامي مع تقديم محافظة مطروح لكل الدعم للمركز لتخريج كوادر دينية مؤهلة من خلال علماء الاوقاف والازهر الشريف وتدريبهم على إمامة المساجد والخطبة من على المنبر، مع شكره لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولعلماء وزارة الاوقاف على الاهتمام بمطروح واقامة المركز بها.