شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: الرئيس السيسي مهتم بتنمية سيناء وتطوير خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء، إلى جانب التوجيه بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة.

وأعلن المحافظ عن اهتمام الرئيس وكافة المسئولين في الدولة بتنمية شمال سيناء وتيسير سبل الحياة لأبنائها، مشيرًا إلى لقائه مع الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والزراعة والموارد المائية والرى بخصوص بحث مجالات التنمية في كافة المجالات على أرض المحافظة، حيث أصدر تعليماته بعمل كافة الوزارات والجهات المعنية بدعم مرافق الخدمات وتوفير سبل المعيشة الميسرة للمواطنين، ثم تلى ذلك لقاء رئيس الوزراء على الفيديو كونفرانس لبحث ومناقشة مشروعات التنمية ومرافق الخدمات على أرض المحافظة.

وأعلن المحافظ أنه بتوجيهات الرئيس تم استعراض موقف الأراضي والمناطق الجديدة التي ستضاف إلى التنمية والمشروعات القومية في نطاق المحافظة، ومنها توفير المياه اللازمة لرى وزراعة 275 ألف فدانا على مياه ترعة السلام والمستهدف منها زراعة مساحة 400 ألف فدان، إلى جانب توفير مياه الري للزراعة من محطة معالجة بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 240 ألف فدانا يجرى انشاء البنية الأساسيّة لها.

كما عرض وزير الكهرباء بتوجيهات الرئيس اضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم الكهرباء بالمحافظة بإقامة محطة ذات قدرات كبيرة في منطقة الشلاق للعمل كبديل إضافي وداعم للطاقة الموجودة، ووافق وزيري الموارد المائية والري على انشاء عدد من المنشآت الصناعية لتكون حائط سد لمياه السيول وحماية مدينة العريش والمد والقرى الواقعة على مسار ومخرات السيول من مخاطرها، علاوة على امكان تخزينها للاستفادة منها.

وأشار المحافظ إلى زيارة وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا لمنطقة وسط سيناء لزيارة التجمعات التنموية المتكاملة ومحطات ومشروعات المياه الجارية في وسط سيناء، حيث تم الانتهاء من اقامة عدد 11 تجمعا تنمويا متكاملا ليتم توطينها وتحويلها إلى تجمعات زراعية صناعية منتجة في المنطقة بالاعتماد على مياه آبار المياه الجوفية كمصدر آخر للزراعة إلى جانب مياه ترعة السلام.

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