شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 1200 مسجد جديد في عهد الرئيس السيسي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إجمالي ما بني من مساجد جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 أعوام 1200 مسجد.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المدن الجديدة تحتوي على نسبة كبيرة من المساجد الجديدة، والمجتمعات العمرانية والأحوزة العمرانية الجديدة.

وتابع أن الإحلال والتجديد نوعين ما بين شامل أو جزئي، منهم 3400 مسجد كانوا مغلقين تمامًا لأسباب إنشائية، وتم تطويرهم وإعادة تأهيلهم.