شكرا لقرائتكم خبر عن أمين تنظيم مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ ينفى ترشحه للبرلمان بالقائمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، ترشحه بالقائمة الوطنية (من أجل مصر)، مؤكدا أنه لم يتقدم للترشيح نهائيا، وأنه لم ينتوى الترشح لمجلس النواب نظرا لظروف خاصة.

واوضح جعفر، انه فوجئ مساء اليوم الخميس، بعدد من اصدقائه، يهنئونه على وجود اسمه في القائمة الوطنية باحدى المحافظات الاخرى، غير محافظة كفرالشيخ، وهذا لم يحدث، لافتا إلى انه لم يتأكد ان كان هناك تشابه اسماء مع احد المرشحين بالقائمة الوطنية ام لا .

واختتم جعفر كلامه قائلا: لم اطلب الترشح لانتخابات النواب من الاساس، ولا اسع لذلك، واتمنى التوفيق والنجاح للقائمة الوطنية، ولمرشحي حزب مستقبل وطن وتحالف دعم مصر على المقاعد الفردية.