شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: رئاسة الجمهورية والحكومة تعاملت بمثالية مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لابد أن نذكر الناس من وقت لأخر بأن فيروس كورونا المستجد ما زال موجودا حتى الآن، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لأن الكثير من الدول التي تخلت عن تلك الإجراءات زادت فيها أعداد الإصابات من جديد بشكل مرعب، فلابد أن يكون هناك اهتمام من المواطن بتلك الأمور.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الإصابات بين الأطفال، قد تكون عدوى ولكنها لا تكون مرض، أي ليس لها أعراض، والأزمة الخاصة بأوروبا، أن أعداد كبار السن والمسنين كبيرة، بالإضافة إلى عدم التزام مواطني تلك الدول بالالتزام بالإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابات".

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وقال: "نسب الإشغال في المستشفيات قلت للغاية، ونسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي قلت للغاية، بالإضافة إلى قلة أعداد الحالات التي تحتاج لرعاية مركزة، وأن تعامل رئاسة الجمهورية والحكومة مع أزمة جائحة كورونا كان مثالياً، وتعاملنا مع أزمة كورونا بحرفية شديدة".

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى أن يتم استغلال الفترة التي قلت فيها أعداد الإصابات، لزيادة الاهتمام بالرعاية الصحية، حتى يتم الاستعداد لأي سيناريوهات قادمة، كما في الحرب، فقبل كل حرب يتم الاستعداد الكامل لخوض الحرب، ولدينا أجهزة رعاية مركزة وأجهزة إعطاء محاليل وأجهزة تنفس، ولابد من وجود احتياطي استراتيجي لكل تلك الأمور، وهو ما أوصى به الرئيس أيضا".