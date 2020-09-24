شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء التقديم للحاضنة التكنولوجية الثانية "رواق" بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من برنامج الاحتضان لحاضنة الأعمال التكنولوجية(رواق)، ومقرها كلية الهندسة بقنا؛ لجميع شباب المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية، والتي سوف تبدأ من غدٍ ولمدة عشرة أيام؛ لملء استمارات التقدم إلكترونيًّا.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن حاضنة (رواق) هي أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال، والتي افتتحت بمقر كلية الهندسة بقنا؛ بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن إستراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030م، وتعد حاضنة (رواق) عضو البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) والذي يقدم حزمة من الخدمات والدعم المالي الذي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل فريق من الفرق التي سوف يتم احتضانها.

كما أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ أن حاضنة (رواق) من الكيانات المتميزة، والتي تسهم في تحويل المخرجات البحثية والتكنولوجيات المتميزة التي تنتجها كليات الجامعة ومعاهدها، وأيضًا مشروعات التخرج لطلاب الكليات العلمية والأفكار التكنولوجية لدى شباب الخريجين، والتي تسهم في إيجاد حلول غير تقليدية ويسيرة ومنخفضة التكلفة، ويمكن تصنيعها محليًّا؛ لحل المشكلات التى تواجه المجتمع في عديد من المجالات، كما أن الجامعة حريصة على التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في عدد من المجالات العلمية المتميزة بالجامعة؛ بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالمجتمع.

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كما أفاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ بأن وجود حاضنة متميزة؛ مثل حاضنة (رواق) بفرع جامعة الأزهر بأسيوط إنما يؤكد على اهتمام جميع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، وجميع النواب بجميع فروع الجامعة؛ على إتاحة جميع الفرص والإمكانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات؛ من خلال خدمات التدريب والاستشارات، والدعم المالي والفني، وتصنيع النماذج الأولية من خلال أحدث المعامل الموجودة بمقر الحاضنة، وتدريبهم على كيفية إنشاء العمل الخاص بهم بعد التخرج وإنجاحه وتطويره بما يتماشى مع حاجة سوق العمل والمتغيرات الحديثة المتلاحقة.

وأفاد الدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة؛ بأن حاضنة (رواق) تخدم جميع المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية المتميزة من محافظات: قنا، والأقصر، وأسوان، في مجالات: الطاقة، والمياه، والصحة، والتعليم، والسياحة؛ للاحتضان داخل الحاضنة، والإفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة (رواق).

وأوضح الدكتور محمد جلال، وكيل كلية الهندسة بقنا، مدير الحاضنة؛ أن هذه هي الدورة الثانية للحاضنة، وأنه قد تم تخريج عدد 4 شركات تكنولوجية ناشئة من دورة الاحتضان الأولى، وأنه مستهدف في هذه الدورة قبول عدد من المشروعات والأفكار التكنولوجية المتميزة، والتي قد تصل إلى 10 فرق؛ من خلال لجنة تحكيم مشكلة من الجامعة والأكاديمية تبدأ أعمالها بعد غلق باب التقدم إلكترونيًّا.