"الأوقاف" تعلن أسماء المعتمدين الجدد كخطباء مكافأة على بند التحسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى منذ قليل، أسماء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من حملة الماجستير أو الدكتوراه لاعتمادهم جميعا "خطباء مكافأة جدد" على بند التحسين. ونشرت الوزارة أسماء خطباء المكافأة الجدد والوظيفة والمؤهل والمديرية التابع لها كما يلى: 1.حسين محمد محمود عبد المطلب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان سابقًا . الأقصر 2.عبد السلام عبد الهادي حسن الطيب مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بقنا. أسوان 3.محمد أحمد عطية محمد شحاتة مدرس مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالديدامون. الشرقية 4.سيد محمد محمود محمد مدرس بمعهد أزهري (دكتوراه في البلاغة والنقد). أسيوط Advertisements 5.محمد حسين زكريا علي خليل معلم أول بالأزهر (ماجستير في البلاغة والنقد). الغربية 6.جابر عبد العليم مصطفى أحمد موجه شئون قرآن كريم بمنطقة سوهاج الأزهرية (ماجستير معهد الدراسات الإسلامية). سوهاج 7.عاطف عبد الحميد بيومي إسماعيل أبو أحمد باحث شئون إدارية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق - ماجستير في الحديث وعلومه. كفر الشيخ 8.مجدي محمود رشاد محمد عبد الوهاب أستاذ النحو والصرف بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجيزة 9.أحمد محمد عبد الراضي محمد أستاذ متفرغ بكلية دار العلوم بالفيوم. الجيزة

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