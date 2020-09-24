شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد فوزها بالمنصب: أشعر بفخر شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة وفاء بسيم عضو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنها تشعر بفخر شديد بعد أن فازت بهذا المنصب الهام بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لفوز المرشح في اللجنة هو تحقيق نسبة تزيد عن 50%.

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وتابعت بسيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc تقديم الإعلامي رامي رضوان، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التصويت بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مدة الدورة تكون أربعة سنوات مؤكدة على أن المنافسة كانت صعبة للغاية.

على جانب آخر، كانت السفيرة وفاء بسيم، الفائزة بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قالت إنه وللمرة الأولى تجلس سيدة مصرية على مقعد بلجنة حقوق الإنسان فى المقر الأممى الكبير، موضحة أن مصر تعمل على تنفيذ العهد العالمى للحقوق المدنية والسياسية وهو أحد أجنحة تحقيق حقوق الإنسان وفقًا للأمم المتحدة.