شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تكرم موظفًا بعد تسليمه ألفين دولار عثر عليهم بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العامل محمد حافظ صالح أخصائي علاقات عامة بالشركة، وذلك تقديرا لأمانته حيث عثر علي مبلغ مالي 2000 دولار فقدوا من راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة الدولي، حيث قام الموظف على الفور بتسليم المبلغ إلي أمن شركة مصر للطيران وشرطة المطار، وعمل محضر بالواقعة رافضا الحصول على مقابل مادى نظير تسليم المبلغ.

وتوجه أبو العنيين بالشكر لمحمد حافظ الذى أظهر هذا الموقف أمانته وأخلاقه، وقام بتسليمه شهادة تقدير له على هذا التصرف الُمشرف، مشيداً بأخلاقه الرفيعة حيث يعد قدوة ونموذج مشرف للشركة.