شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك الحسين الدولى بالأردن يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الملك الحسين الدولى بالعقبة اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من جمهورية مصر العربية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولي، ناصر المجالي – بحسب وكالة عمون الأردنية - إن المطار مستعد لاستقبال العديد من الرحلات الجوية الدولية مع الدول التي لها مسار ملاحي جوي من كافة دول العالم لأجواء المطار المفتوحة وبترتيبات وفق مستوى عال من حيث الاستقبال والاجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

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وأضاف المجالي أن المطار استكمل البرنامج التشغيلي والتجهيزات المطلوبة مسبقا للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة في شهر يونيو الماضي، وذلك وفقاً للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين في مرافق المطار.