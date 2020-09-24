شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب ألا يُسمح للجماعات الإرهابية إعادة نفسها مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يجب ألا يُسمح للجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان إعادة نفسها مرة أخرى"، وواهم من يظن أن المعركة مع أهل الشر قد انتهت، وخاصة أن الجماعة الإرهابية عميلة ومأجورة من قوى أخرى تستدف وطننا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن مصر تبنى ولا تهدم في جميع المجالات، حيث تبنى الأوطان وتبنى الإنسان، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تشترك في قضية بناء الشخصية الوطنية، والتي أهم سماتها أنها تبنى ولا تهدم.

وذكر أن نحن كمصريين من يموت دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد، موضحاً أن المواطنة المتكافئة هي الحل.

وأوضح أن حرية المعتقد تعنى حرية إقامة الشعائر، مشيراً إلى أن أصحاب النبى عندما فتحوا مصر كانت المعابد والكنائس موجودة وبقيت كما هي موجودة.

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وأكد أنه لا إكراه فى الدين ولا قتل على المعتقد، موضحاً أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف إلا الأكاذيب تجر كل يوم أذيال الخيبة وفقد المصداقية.