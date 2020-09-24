شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يوضح أكاذيب جماعة الإخوان بعد فشل دعواتها التحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى أحمد عاطف، أن جماعة الإخوان تعيش حالة كبيرة من اليأس بسبب فشل الدعوات التحريضية للجماعة منذ سقوط حكم التنظيم منذ 7 سنوات، عندما أسقط الشعب المصرى، التنظيم في ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف الكاتب الصحفى، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن جماعة الإخوان لجأت إلى فبركة فيديوهات وصور عن مظاهرات مزعومة في محاولة للتغطية على فشل دعواتها التحريضية، وفضح الشعب المصرى لها.

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ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الجماعة تروج أكاذيب عبر قنواتها التحريضية في الخارج، حول غلق مؤسسات وشوارع لتحاول ترويج مزاعم أن دعواتها تنجح، رغم أنه لا يوجد أي غلق لأى شارع، وهو ما يشير إلى أن التنظيم يعيش حالة ضخمة من الارتباك مع استمرار الفشل الذى يلاحقه.