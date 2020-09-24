شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: بناء 1200 مسجد في عهد السيسى.. وإنفاق 6.5 مليار جنيه على عمارة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالي ما بنى من مساجد جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال 6 سنوات أكثر من 1200 مسجد، معظمهم بنى في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والأحوزة العمرانية الجديدة وحيث تكون الحاجة، مضيفاً: "عندما توليت الوزارة كان هناك 3400 مسجد مغلق لخطورته على حياة الناس".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، استطعنا إحلال وتجديد 3602 مسجد في 6 سنوات، موضحاً لدينا سنويا 800 مسجد ما بين بناء جديد وإحلال وصيانة.

وتابع: "العام الماضى تعاقدنا على سجاد بـ 100 مليون جنيه، وهذا العام 80 مليون جنيه، حوالى 460 مليون جنيه على مدار 6 سنوات، وجاء من أهل الفضل بمقدراهم"، مضيفاً أن

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وذكر أن إجمالي الإنفاق على عمارة المساجد من الأوقاف 3.4 مليار جنيه في 6 سنوات، على الأقل هناك 3 مليار جنيه جهود ذاتية لأهل الفضل، أي إجمالى ما أنفق على عمارة المساجد في 6 سنوات نحو 6.5 مليار جنيه.

وشدد على أن ميزان الأولويات عند الدولة المصرية لا يختل ولا تعمل ابتزازا ولا رد فعل، وتابع: "دفعنا 100 مليون مع وزارتى التضامن والإسكان لإنشاء سكن كريم لأهالينا في المحافظات".

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية لا تعرف البناء وتجارتهم في العواطف الدينية، مؤكداً أنه لم تهدم زاوية للمصلحة العامة إلا وبنى بدلا منها مسجد جامع، مردفا: "المساجد التي تعترض محور المحمودية تسلمنا 7 مساجد جامعة من الهيئة الهندسية وتنفيذها ولم تدفع الأوقاف مليما واحدا".

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية قالوا إن الدولة المصرية تهدم المساجد، وقالوا إن وزارة الأوقاف تبذر الأموال وهناك إهدار مال، وتابع: "لم نشتر بوابة تعقيم إطلاقا، وبعض الأهالى اشتروا بوابات تعقيم وقدموها هدايا".

وأكد أنه حيث تكون مصلحة الناس يتم الإنفاق، والأولوية في الإنفاق لما يحتاجه الناس فإذا كان المسجد موجودا فالأولى بناء المستشفى والمدرسة، مؤكداً أنه في الوقت الذى نبنى فيه مساجد تم عقد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.