شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نظام تنسيق جديد للجامعات الخاصة مماثل للحكومية لضمان الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، و رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وفى مستهل الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا على روح الراحل محمد فريد خميس الذى وافته المنية يوم 19 سبتمبر، وأشاد الوزير بمسيرته الكبيرة والعطرة فى مجال الصناعة والمجال التربوى حيث كان رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وراعى ومؤسس أكاديمية الشروق.

وأكد الوزير على أنه بدءا من الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2021/2020 سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به فى الجامعات الحكومية؛ لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب مع الأخذ فى الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها الجامعات الخاصة.

وفى هذا الصدد طالب الوزير بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس إحدى الجامعات الخاصة، والدكتور سمير شاهين المسئول عن التنسيق الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير هذا النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.

كما شدد الدكتور عبد الغفار على أهمية دعم الكليات الجديدة التى تريد الجامعات الخاصة إنشاءها بالتخصصات الجديدة التى يحتاج إليها المجتمع، وتخدم مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.

وفيما يخص القواعد الخاصة بقبول المنح الدراسية المجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين والحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية من مدرسة حكومية مصرية للعام الجامعى 2021/2020، أشار الوزير إلى اتباع نفس القواعد المتبعة فى الأعوام السابقة بأن تكون نسبة عدد المنح المجانية المقدمة من الجامعة ٥٪ من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية من كليات الجامعة وذلك بجميع كليات الجامعات الخاصة، فيما عدا كليات الصيدلة وطب الأسنان يخصص بها عدد قليل من المنح (من ١ إلى ٥) منحة بكل كلية وذلك للفئات التالية: أبناء ومنسوبى الشهداء ومصابى العمليات العسكرية، وأبناء شهداء جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الطبى(الجيش الأبيض)، وأبناء المناطق النائية والمحافظات الحدودية، ومرضى الأورام والأمراض المستعصية من الطلاب المتفوقين، وذوى الاحتياجات الخاصة.

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كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى السماح لطلاب مدارس STEM بقبولهم بمصروفات فى كليات الجامعات الخاصة بحد أدنى فى القبول يصل ل 5% أقل من نظيراتها فى التنسيق الحكومى.

كما طالب الوزير رؤساء الجامعات بأهمية استبقاء بعض الأماكن بكليات الجامعات الخاصة لاستيعاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولة الكويت، وكذلك طلاب الدور الثانى إذا أمكن.

وافق المجلس على إنشاء جامعة المنصورة الأهلية المنبثقة من جامعة المنصورة الحكومية والتى تعد باكورة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات المصرية الحكومية، والتى وجه السيد رئيس الجمهورية بإنشائها.