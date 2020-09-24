عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على رأس القائمة الوطنية لمجلس النواب في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة الفيوم أسماء المرشحين ضمن القائمة الوطنية في المحافظة والتي ضمت محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومساعد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعماد سعد حمودة، وأيمن شكري والدكتورة مرفت عبد العظيم، ويوسف الشاذلي عن الحزب.

كما ضمت القائمة أيضًا رفعت ضاوي، وحنان عبد المنعم معوض، عن حزب المؤتمر، وياسمين أحمد أبو طالب، ومنة الله سيد عبد التواب، عن حزب الشعب الجمهوري.

وأوضح المهندس عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن أنه جرى تسليم أوراق المرشحين للمثل القانوني للحزب وذلك لتسليمها للجنة المشرفة على انتخابات القوائم بمحكمة جنوب الجيزة.