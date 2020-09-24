الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها لمطاري أسيوط وسوهاج "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل كل من مطاري أسيوط وسوهاج الدوليين، اليوم الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية بعد استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالطيران المدني: من المخطط أن تُسير الشركة 4 رحلات أسبوعياً إلى مطاري أسيوط وسوهاج خلال الفترة القادمة.

وأضافت أنه تم استقبال الطائرات بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وكان في استقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط ، والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج.

وأشارت المصادر، إلى قيام العلاقات العامة بكلا المطارين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.