مرور القاهرة: غلق جزئى لكوبري تحيا مصر لمدة 13 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق جزئي لكوبري "تحيا مصر" لمدة 13 ساعة. وأوضحت الإدارة أن الغلق تزامنا مع أعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق الكوبري، الأمر الذي يتطلب غلق كامل بالتناوب لكل اتجاه مع تشغيل الآخر بنظام الاتجاهين، وذلك اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف ليل غد الجمعة وحتى الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم. ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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