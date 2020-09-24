النيابة تكشف تفاصيل ترحيل 3 متهمين في قضية "فتاة فندق فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تلقت النيابة العامة إخطارًا من الإنتربول بالقبض على المتهمين "أحمد طولان" و"عمرو حسين" وشقيقه "خالد" في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة.

ويأتي الإجراء استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتتابع النيابة العامة إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة؛ لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.