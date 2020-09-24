محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تلقت النيابة العامة إخطارًا من الإنتربول بالقبض على المتهمين "أحمد طولان" و"عمرو حسين" وشقيقه "خالد" في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة.
ويأتي الإجراء استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتتابع النيابة العامة إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة؛ لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تكشف تفاصيل ترحيل 3 متهمين في قضية "فتاة فندق فيرمونت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.