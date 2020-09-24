مصر | غلق جزئي لكوبرى تحيا مصر لمدة 13 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لكوبرى تحيا مصر لمدة 13 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع القيام بأعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق كوبرى تحيا مصر، والذى يتطلب غلق كامل إتجاه من الكوبرى (بالتناوب لكل إتجاه ) لمدة 13 ساعة مع تشغيل الإتجاه الآخر بنظام الإتجاهين، وذلك إعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 25/9/2020.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.