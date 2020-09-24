أخبار مصر | 30 سفيرا يتفقدون مطار شرم الشيخ الدولي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 سفيرا يتفقدون مطار شرم الشيخ الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأتى هذه الزيارة فى إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الإقتصاد القومى المصرى تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030 .
وفى بداية الجولة قام السادة الوزراء والسفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الإطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحى والتباعد الإجتماعى المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائرى مصر.
وتقوم الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاعى السياحة والاثار) والطيران كونهم إحدى الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لإستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم.
وتتعاون وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني في كافة المبادرات التى من شأنها ان تساهم فى تشجيع الحركة السياحية الوافدة لمصر؛ حيث تقوم وزارة الطيران المدني بتقديم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح تبلغ 50 % على رسوم الهبوط والإيواء و 20 % على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات.