شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مغسلتي سيارات وإشغالات طريق في حي الزهور ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور ببورسعيد، اليوم، حملاتها المكثفة لأزاله المخالفات والاشغالات بالحي. وقامت الحملة بالمرور بكل من شارع عبدالحليم محمود ومنطقة عمر بن عبدالعزيز المميز ومنطقة بلال بن رباح وتم رصد مغسلتان للسيارات مقامتان في الطريق العامة بصورة عشوائية، وتم إزالة المغسلتان ومصادرة مواتير ضخ المياه وتحرير محاضر لأصحابها، كما قامت الحملة بإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالمناطق المذكورة ومصادرتها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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