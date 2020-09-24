شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم علاج وتحاليل «بالمجان» لـ340 مواطنا بالفشن في قافلة لصحة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية «بسفا» مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا مشيرا إلى ان القافلة تمكنت من الكشف وتقديم العلاج «بالمجان» لعدد ٣٠٩ حالات في العديد من التخصصات الطبية (أطفال، باطنة، رمد، عظام...).

وتم عمل ٥٠ نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد ٣١حالة، وذلك تحت إشراف الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان.

وقال إن هناك خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».