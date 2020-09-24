شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ جولة تفقدية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمدن نقاده وقفط وقوص والتى يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لتلك المشروعات .

تفقد الداودى مشروع الصرف الصحى بمدينة نقاده حيث وشملت محطة المعالجة ومحطة الرفع الفرعية بالمشروع موضحا ان الطاقة الإستيعابية للمشروع تصل إلى ١٦ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها ويخدم ١٨٤ ألف نسمة لافتا إلى انه سيتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل مع نهاية الإسبوع المقبل .

وتابع جولته بتفقد محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى بطاقة ٣٠ لتر/ ثانية بتكلفة مالية بلغت ٣٨ مليون جنيه وسوف تخدم المحطة اكثر من ٣٠ الف مواطن من اهالى القرية مشيرا إلى انه تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وربط الشبكات وسيتم عمل تجارب التشغيل للمحطة نهاية الإسبوع المقبل .

واختتم جولته بتفقد محطة المعالجة ومحطة الرفع بمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط والتى تصل الطاقة الإستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٦٧ مليون جنيه ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه ١٢٠ ألف مواطن مؤكدا انه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتم عمل تشغيل تجريبى للمشروع خلال الإسبوع الماضى تمهيدا لإفتتاحة خلال الأيام القليلة المقبلة .

ذكر محافظ قنا ان اجمالى الإستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغ ٦.٤ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه مضيفا انه تم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع اخر مؤكدا على ان مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها

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محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحي