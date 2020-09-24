شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للشتاء.. اصطفاف لمعدات شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، اصطفافا كاملاً لكافة معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل.

يأتي ذلك -بحسب بيان الخميس- في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة “المواقع الساخنة”، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ( لوادر- حفار كاوتش – حفار كاتينه – طلمبات كسح – طلمبات غاطسة – بدل غطس )، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وأكد رئيس الجهاز جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، وان جميع الادارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء في تطهير كافة الشنايش وبالوعات الامطار، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحي، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بالإضافة إلى توفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.