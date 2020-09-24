شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة يكشف حقيقة إصابة البقر بالحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها الوزارة ضد الحمى القلاعية لحماية الثروة الحيوانية من التعرض للأمراض من خلال تطعيم الحيوانات وتحصينها ضد الأمراض المنتشرة والمتواجدة في مصر.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هذا التحصين هدفه حماية الثروة الحيوانية من أي إخطار، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة كانت تقوم بحملتين تحصين ضد مرض الحمى القلاعية في العام الواحد وأصبحنا نقوم بثلاث حملات؛ مما يعمل على رفع مستوى المناعة للحيوانات بشكل أكبر، وثبات حجم الأجسام المناعية المتواجدة بجسم الحيونات وبالتالي نستطيع صد الإصابة عن الحيوانات وحمايتها.

وتابع: «خلال الفترة الأخيرة لاحظنا أن حجم البقر المصابة بمرض الحمى القلاعية قل بشكل كبير جدًا؛ مما يساهم في زيادة المربين للبقر والفلاحين»، مشيرًا إلى أن انحفاض نسبة الإصابة بالحمى القلاعية لدى البقر يعزز القدرات الإنتاجية للدولة المصرية في مجال الإنتاج الحيواني.