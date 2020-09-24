شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: نشكر السيسي على كلمته في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الشيخ الفاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعد كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أن كلمة الرئيس السيسي تحدثت عن الأزمة الليبية ورفضت التدخلات الأجنبية.

وقال الشيخ الفاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن حل الأزمة الليبية يكمن في إعلان القاهرة الذي تم الكشف عنه مؤخرا مع ضرورة خروج المرتزقة والأتراك مع تسليم المليشيات لأسلحتها، مع وجود صلح وتحاور وتقاسم السلطة.

وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى تنازلات من أبنائها للتوصل إلى حل للأزمة، موضحا أنه يجب أن كل إنسان يجب أن يتنازل حتى يتم حل الأزمة.