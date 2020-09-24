شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي أكثر تطورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة المصرية تقوم بتصدير الطاقة الكهربائية لبعض الدول العربية مثل الأردن وليبيا والسودان، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى خاصة بالاستثمار في الكهرباء جار الانتهاء منها وأخرى جار الدراسة الخاصة بها.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن وزارة الكهرباء لديها حوالي 9.5 مليون عداد مسبوقة الدفع لدى الشبكة القومية، وجار عملية إحلال للعدادات تدريجيًا، مشيرًا إلى أن العدادات بالكارت التي تحتاح شحن تدخل ضمن منظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وتابع: «هناك عدادات ذكية طرحتها وزارة الكهرباء»، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي الأكثر تطورًا من العداد المسحوب الشحن الكارت رغم الشكل المتقارب بين العدادين ولكن الذكي أكثر تطورًا على مستوى التعامل.