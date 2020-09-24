شكرا لقرائتكم خبر عن «مطروح» تقتنص 3 حقائب ببرلمان مصر للطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أعضاء هيئة مكتب برلمان الطلائع بمحافظة مطروح بانتخابات البرلمان على مستوى الجمهورية، بعد نجاح التجربة بمحافظة مطروح على المستوى الأول وهو الإدارات الفرعية، ثم المستوى الثانى وكان على مستوى المحافظة لانتخاب أعضاء هيئة المكتب.

هذا وأبلى طلائع محافظة مطروح بلاءا حسنا خلال تلك الانتخابات وظهروا بشكل لائق ومشرفا للمحافظة، ونالوا احترام وتقدير الجميع، وحصل البعض منهم على مناصب على مستوى الجمهورية وهم أحمد عادل - رئيس لجنة الخطة والموازنة ومحمد أيمن - مقرر عام لجنة الطاقة والبيئة وإسماعيل أبو القاسم - وكيل لجنة الإعلام والثقافة والأثار.

️كما تقدم خالد عبد الحميد محمد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح بخالص التهنئة والامتنان لطلائع برلمان الشباب والرياضة بمطروح على ظهورهم بالشكل اللائق، كما وعد بتكريمهم فى اقرب فرصة نظرا لبعد محل اقامتهم بسيوه والضبعة.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة مثمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وحرصها الدائم على إخراج جيل واعى وقادر على صناعة المستقبل، وفى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجه الدولة للتحول الرقمي.

هذا وأشرف على طلائع مطروح المشاركين بانتخابات الجمهورية ورافقهم بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية التى تم إجراء الانتخابات بها إسلام السيد حسن مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمطروح ورئيس لجنة الانتخابات على مستوى المحافظة.

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