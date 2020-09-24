شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء يكشف عن خطة الوزارة لضبط عملية القراءات للعدادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم وضع برنامج موحد في العدادات التقليدية لضبط عملية القراءات للعدادات وفواتير الكهرباء، حيث أنه لا يعتمد بأي قراءات لعداد الكهرباء إلا وأن تكون موثقة بصورة.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ريمون فضل الله، في برنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن وزارة الكهرباء تعمل على ضبط العداد التقليدي من خلال التاريخ والقراءات السليمة لبث نوع من الاطمئنان والدقة لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات الموثقة بالصور تنتقل مباشرًا إلى مراكز لجمع هذه القراءات بشكل آلي للاطمئنان على الاستهلال الحقيقي لدى المواطن.

وتابع: «الدور المنوط بوزارة الكهرباء تقديم الخدمة لكل المواطنين والحفاظ على العلاقة الطيبة والجيدة ما بين المواطن وقطاع الكهرباء وما يمثله للحكومة وبالتالي الإيرادات الخاصة بقطاع الكهرباء تُمثل إيرادات الشعب المصري كله»، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على حصول المواطن على حقه بشكل صحيح وكل المواطنين يحصلون على حقوقهم بشكل جيد.