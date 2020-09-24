شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يستأنف نلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بناء على مد مدة تلقي طلبات التصالح حتى 30 اكتوبر طبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد فقد تقرر وقف العمل غدا الجمعة 25 سبتمبر 2020، فى تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقال الجهاز أن الهدف من ذلك هو تعقيم مقر خدمات المواطنين وإتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المواطنين والموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف العمل يوم السبت الموافق 26/9/2020.