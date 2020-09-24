شكرا لقرائتكم خبر عن أزهري: اختزلنا الدين في العبادات وتركنا المعاملات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي تم اختزاله في العبادات فقط وتركنا المعاملات، مشيرًا إلى أن النبي عليه أفضل الصلاه والسلام قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري «بعافية» وليس على المستوى الذي نتمناه للمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين.

وأضاف «رضا»، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن سبب تدهور المجتمع في المعاملات بين الناس تركها لبعض التيارات المنغلقة الدخيلة علينا والتي فهمت الدين الإسلامى فهمًا سطحيًا.

وتابع: «هذه التيارات المتشددة صدرت لنا خطاب الكراهية»، قائلا: «كلما كرهت المختلف كلما ازداد الإيمان واقتربت من الله»، مشيرًا إلى أنه كلما كرهت المختلف في العقيدة أصبحت الأفضل سواء رجل أو امرأة.