شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة تكتشف جمعية زراعية مغلقة وأسوار تنظيم المحافظ صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت حملة المتابعة والتفتيش، التي شكلها الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، أثنا جولتها على مجلس قروي قمن العروس التابع لمركز ومدينة الواسطى، إغلاق مبنى الجمعية الزراعية بقرية كوم إدريجة بالضبة والمفتاح، وعدم وجود موظفين بها، وعلى الفور أمر المحافظ بإحالة الواقعة إلى الشوؤون القانونية.

وكشفت لجنة المتابعة بقيام عدد من المواطنيين ببناء أسوار على خطوط التنظيم بالمجلس القروى وعلى الفور قامت اللجنة بتوثيقها بالفيديو والصور وارسالها للمحافظ الذي طلب من اللجنة هدها قبل خروجهم من القرية.

كما رصدت حملة المتابعة اثناء جولتها داخل الوحدة الصحية وجود موظفين غير موجودين بالرغم من توقيعهم في دفتر حضور والانصراف وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية، ورصدت الحملة قيام بعض المقاهى بتقديم «الشيشة» بالرغم من منعها ضمن الاجراءات الاحترازية التي إتخذتها الدولة لفيروس كورونا وتم التحفظ عليها.

وتفقدت اللجنة عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية والتي شملت ايضا مقر المجلس القروي ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرية ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا،حيث تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها الميدانية،وتم توجيه مسئولي الوحدة بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

وكان المحافظ امر بتشكيل لجنة بعنوان متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية،وذلك لتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض،للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن،والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

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