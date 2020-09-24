شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توقع اتفاقية تعاون مع «اليونيسيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ‏وقعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف إطاراً تعاونياً جديداً لتسريع وتيرة الجهود المشتركة في مجال الصحة العامة والتي تعطي الفئات السكانية الأكثر تهميشًا وضعفًا الأولوية وتضعهم في المقام الأول، لا سيما في سياق جائحة ⁧‫كوفيد_19‬⁩. ‏ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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