جولة تفقدية للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عدد من السفراء وممثلي السفارات الأجنبية بمصر بجولة داخل أحد فنادق شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات المتبعة في فنادق المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا

وتم أثناء الجولة التعرف على جميع الإجراءات الوقائية التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمواد التي تتبعها وزارة الصحة والسكان، ومن ضمنها إجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ. كما تفقدوا العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

يذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار زيارة لمدينة شرم الشيخ استعدادا لإطلاق وزارة البيئة حملة Eco Egypt غدا بمحمية رأس محمد، بالتعاون مع وزارتي الإعلام والسياحة والآثار.

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ

جولة للسفراء للتعرف على إجراءات السلامة والوقاية بأحد فنادق شرم الشيخ