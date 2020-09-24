شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توضح أهمية الحملة الترويجية للحفاظ على المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليقا على الحملة الترويجية الاولى للمحميات الطبيعية، إن العالم يتجه إلى الترويج إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية، وأضافت ياسمين فؤاد في مداخلة هاتفية بالإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور": "نعمل على الحد من التلوث والعمل على تغيير ثقافة المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية متمثلة في المياه والهواء والطاقة والتربة".

وتابعت ياسمين فؤاد: "الحكومة تعمل على حل مشكلات البيئة والتلوث، مع العمل بشكل قوي للحفاظ على الموارد الطبيعية المتمثلة في المحميات الطبيعية التي تعتبر رأس المال الطبيعي".

وأكملت ياسمين فؤاد: "الموارد المتواجدة داخل المحميات أساس اتزان الكون، ولابد من توافر الوعي باهمية المحميات الطبيعية وهناك دول بنت اقتصادها عن طريق الحفاظ على المحميات الطبيعية".

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ولفتت ياسمين فؤاد: "مصر لديها تنوع في المحميات الطبيعية بحوالي 30 محمية طبيعية، ولدينا حفريات منذ أكثر من 4 ألاف سنة".

وأضافت: "يمكن أن نوفر منتج السياحة البيئية، وهناك نوع من السائحين يرغبون في زيارة والمحميات الطبيعية بكافة انواعها".